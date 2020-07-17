Верховная Рада Украины поддержала проект постановления №3650 о ликвидации 490 районов и создание 138 новых.

Решение поддержали 238 народных депутатов.

Сначала парламенту предлагали создать 129 новых районов, позже их число увеличили до 136. В то же время на заседании в пятницу нардепы проголосовали за создание 138 новых районов Украины.

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По словам министра развития общин и территорий Алексея Чернышева, постановлением завершится реформа децентрализации в Украине.

В 2014 году в Украине стартовала децентрализация, которая предусматривает передачу значительной части прав и полномочий от центральной власти органам местного самоуправления.

Этот процесс включает перераспределение территориальных единиц страны.

Центральную власть на местах будут представлять префекты, которые будут контролировать законность действий местного самоуправления.