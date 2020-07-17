Дело Шеремета: Дугарь смягчили меру пресечения

В четверг, 16 июля, Печерский районный суд Киева смягчил меру пресечения подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Яне Дугарь.

По словам адвоката подозреваемого Дениса Ломанова, Яну Дугарь убрали из перечня свидетелей, с которыми не могут общаться военнослужащие, проходившие с ней службу.

В то же время суд продлил обязательства, которые были возложены на нее раньше.

— Очередная маленькая победа. Печерским районным судом г. Киева продлены возложенные на нее обязанности, однако исключено из перечня свидетелей с которыми нельзя общаться военнослужащих с которыми Яна проходит службу и преподавателями учебного заведения, — написал адвокат.

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Также он отметил, что на следующем заседании сторона обвинения попытается обязать защиту завершить ознакомление с материалами производства в течение 10 дней.

13 июля Апелляционный суд Киева освободил Яну Дугарь из-под домашнего ареста. Об этом ходатайствовала перед судом защита подозреваемого.

Также Яне сняли электронный браслет.

Источник: Денис Ломанов