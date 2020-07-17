Российские оккупанты уже третий день не дают украинской стороне проводить поиск раненого украинского военнослужащего, который до сих пор находится в серой зоне в районе поселка Зайцево.

— Сегодня во время очередных переговоров через СММ ОБСЕ с представителями российско-оккупационных войск, в очередной раз не были достигнуты договоренности, по поиску и эвакуации нашего раненого защитника, — сообщили в штабе ООС.

Враг постоянно безосновательно не дает проводить поисковые мероприятия.

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Украинская сторона настаивает на самостоятельном поиске представителями украинской поисковой группы, в состав которой войдут восемь человек, совместно с саперами и медиком. Они будут находиться без оружия и будут одеты в белые костюмы и светоотражающие жилеты.

— УС СЦКК призывает представителей СММ ОБСЕ и мировое сообщество срочно повлиять на решение вышеуказанного вопроса и подчеркивает, что эти факты тяжкого безответственного преступления российско-оккупационной власти есть не что иное, как нежелание признавать международно принятые правовые нормы и принципы в соответствии с международным гуманитарным правом.

Обстрелы возле Зайцево

13 июля боевики обстреляли украинские позиции возле Зайцево из стрелкового оружия и гранатометов. В результате погиб один военный, второй подорвался на неизвестном взрывном устройстве.

В тот же день во время эвакуации тела оккупанты убили одного медика, осуществив обстрел. Еще двое украинцев пострадало.

15 июля боевики вернули тело погибшего. Сейчас идет подготовка тела к транспортировке на его место захоронения.