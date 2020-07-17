В Киеве за сутки зафиксировали 76 новых случаев коронавируса

Коронавирус в Киеве зафиксирован у 6 689 человек. За последние сутки инфицированы еще 76 человек.
Ни один человек не умер от осложнений Covid-19 за последние 24 часа.
За время эпидемии победили болезнь 2 160 жителей столицы.
Сейчас болеют 4 403 человека.
В общем медики зафиксировали 15 102 подозрений на коронавирус.
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Коронавирус в Украине
За сутки коронавирус в Украине по состоянию на 17 июля подтвердили у 809 человек. Всего за время эпидемии зафиксировали 57 264 случая Covid-19.
За сутки умерли 11 человек, в общем зафиксировано 1 456 летальных случаев.
Вылечились 29 769 пациентов, за последние сутки 838 человек.