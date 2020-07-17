Отдых на Азовском море: маршрут и карта объезда дорог на ремонте

В Запорожской области продолжается ремонт сразу на трех дорогах.

Об этом сообщил мэр инфраструктуры Владислав Криклий.

В частности, на трассе М-18 Харьков-Симферополь, Н-30 Васильевка-Бердянск и Т-04-01 Днепр-Васильковка-Покровское-Гуляйполе-Пологи-Мелитополь.

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В Укравтодоре призвали учесть это при планировании маршрутов.

Схема объезда дорог, на которых продолжается ремонт

Ремонт дорог в Украине

14 мая в рамках госпрограммы Большое строительство начался ремонт трассы Харьков-Симферополь на участке между Запорожьем и Мелитополем. Строители уже восстановили покрытие на нескольких километрах магистрали.

Дорожники говорят, что в условиях рационального использования магистрали гарантия на новое покрытие — три года. Но если здесь будут ездить перегруженные фуры, более 24 тонн, дорога столько времени не выдержит.

После ремонта магистрали на трассе будут работать четыре пункта весового контроля для грузовиков.

Источник: Владислав Криклий