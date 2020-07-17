Гривна в пятницу вечером на межбанковском валютном рынке ослабла на 5 копеек и стоит 27,45 грн/$.

В то же время в обменниках доллар держится на отметке 27,40/$ и 31,20 грн/€.

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Нацбанк Украины на 20 июля установил такой курс гривны:

$1 продают по 27,36 грн;

€1 продают по 31,25 грн.

Таким образом, курс доллара вырос до максимума с начала апреля 2020 года. 6 апреля он составлял 27,37 грн/$.

Курс валют до осени не изменится

К осени курс валют будет в коридоре 27-28 грн, прогнозирует председатель Ассоциации украинских банков Андрей Дубас.

Он объясняет нестабильность гривны сейчас сезонностью и карантином.

Карантин оставил в Украине туристов, которые планировали выехать на отдых и тратить там валюту. В то же время дома остались заробтчане, что уменьшает поступление валюты в Украину. То есть валютный баланс сохраняется.