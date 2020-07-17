Количество жителей Киева, которые за минувшие сутки выздоровели от коронавируса увеличилась на 160 человек.
— Выздоровели за минувшие сутки 160 человек. Это самое большое количество за весь период пандемии. Всего коронавирус преодолели 2 320 жителей Киева.
Более всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе — 13. В Деснянском — 11. Но в Соломенском и Шевченковском районах — по 9 случаев, — сказал Виталий Кличко.
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Коронавирус в Киеве зафиксирован у 6 689 человек. За последние сутки инфицированы еще 76 человек.
Ни один человек не умер от осложнений Covid-19 за последние 24 часа.
За время эпидемии победили болезнь 2 160 жителей столицы.
Сейчас болеют 4 403 человека. В общем медики зафиксировали 15 102 подозрений на коронавирус.