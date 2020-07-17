Зеленский о катастрофе MH17: Мир следит за одним из крупнейших судов в мире

Суд по катастрофе MH17, который начался 9 марта 2020 года, обещает стать одним из крупнейших в мировой практике за последние десятилетия.

Об этом написал президент Украины Владимир Зеленский к годовщине авиакатастрофы над Донбассом.

К судебному делу приковано значительное международное внимание, подчеркнул глава государства.

— Ничто не вернет потерянных жизней и не утолит горя родных и близких, чьи родители, дети, друзья погибли в катастрофе. Но справедливость должна восторжествовать, — написал Зеленский.

Годовщина катастрофы МН17

Шесть лет назад — 17 июля 2014 года — в результате сбития Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines над Донбассом погибли 298 человек — все пассажиры и весь экипаж.

В Международную следственную группу входят представители правоохранительных органов Украины вместе с коллегами из Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии.

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Следователи пришли к выводу, что лайнер был сбит ракетой из БУКа, принадлежащего российской 53-й зенитно-ракетной бригаде, место дислокации которой в Курске.

Во время слушаний в Нидерландах прокуратура показала фото транспортировки российской ракетной установки Бук.