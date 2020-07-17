17 июля официально обнародованы результаты ВНО 2020 по двум предметам — математике и физике. Информация размещена в кабинетах участников тестирования.

Абитуриенты также могут загрузить карточки с результатами и скан-копии бланков ответов.

Если у выпускника есть сомнения в правильности результата, он имеет право в течение пяти дней подать апелляцию в Украинский центр оценивания качества образования.

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Таблица перевода тестовых баллов в рейтинговую оценку (по шкале 100-200 баллов) доступна в разделе ВНО 2020.

Накануне экспертная комиссия также определила порог сдал/не сдал из этих предметов: для математики — 9 баллов, для физики -12.

Этот порог преодолели 87% выпускников, которые писали ВНО по математике, и 92%, писавшие тест по физике.

Результаты ВНО по украинскому языку и литературе, истории Украины, биологии и иностранным языкам объявят до 25 июля, по географии и химии — до 29 июля.

Основная сессия ВНО 2020 завершается 17 июля тестированием по химии. Дополнительная пройдет с 23 июля до 11 августа. Соответственно результаты будут известны до 14 августа.