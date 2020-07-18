Заместителя главы Ивано-Франковской ОГА Дмитрия Романюка назначили топ-менеджером Укрзализныци.

Об этом сообщил и.о. компании Иван Юрик.

Он отметил, что Романюку доверят реформу налога на землю для железнодорожного транспорта Укрзализныци, а также вопросы компенсаций за льготный проезд.

— Сейчас взаимодействие по линии “железнодорожный бизнес-государство” нуждается в усилении, как никогда. Профессиональная координация работы на этом направлении будет способствовать развитию компании и поддержке важных для нас законодательных инициатив, — написал Юрик.

Романюк в свою очередь сообщил, что уже уволился с должности заместителя председателя Ивано-Франковской ОГА и готов браться за новую работу.

Будучи кандидатом экономических наук, он много лет проработал в различных юридических и консалтинговых компаниях, а также занимался инвестициями.

Осенью 2004 года именно Дмитрий Романюк бросил яйцо в кандидата в президенты Виктора Януковича, который посетил Ивано-Франковска с рабочим визитом.

Ролик, где премьер Янукович “теряет сознание” от удара, сразу стал вирусным и впоследствии набрал сотни тысяч просмотров.

Будучи тогда студентом, Романюк заявил, что не считает свой поступок “действенным” и заметил, что страну надо менять системными шагами.

Полное возобновление работы Укрзализныци

Известно, что карантин в Украине остановил работу Укрзализныци, однако с постепенными послаблениями компания смогла запустить в работу треть пассажирских поездов.

По прогнозам Ивана Юрика, Укрзализныця возобновит все пассажирские перевозки в августе, если карантин не продлят.

Параллельно рассматривается вариант установки инфракрасных систем скрининга температуры пассажиров на Киевском и Львовском железнодорожных вокзалах.