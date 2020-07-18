По состоянию на 18 июля, в Украине за сутки обнаружили коронавирус у 847 человек. Всего в стране уже 58 111 случаев заражения.

1477 пациентов с коронавируса умерли, за сутки — 21 смерть.

30 525 человек вылечились, только за последнее сутки недуг победили 756 больных.

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Коронавирус в Украине

Согласно статистике коронавируса в Украине на 17 июля, за сутки было зафиксировано 809 новых случаев коронавируса.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 57 264 человек, из них 29 769 выздоровели, летальных исходов —1456.

Всего проведено 854 064 тестирования методом ПЦР.