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Факты / Украина
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине ввели 12 марта, чтобы не допустить распространения коронавируса Covid-19.

Свою работу приостановили учебные заведения, ТРЦ, рынки, магазины, фитнес-центры, клубы, библиотека и другие общественные заведения — работали только объекты критической инфраструктуры.

Также Украина закрыла небо и ввела тотальный масочный режим с рекомендованной социальной дистанцией.

С 11 мая в Украине заработали первые ослабление карантина — часть заведений возобновила свою работу, однако при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий. В Киеве первый этап смягчения карантина заработал 12 мая.

С 22 мая по 22 июня в Украине продолжался адаптивный карантин. В рамках ослабление открыли метро и запустили общественный транспорт.

Адаптивный карантин Кабмин продлил до 31 июля.

Статистика коронавируса в Украине на 17 июля свидетельствует о 57 264 больных. За минувшие сутки на Covid-19 заболело еще 809 человек. В то же время 838 пациентов полностью выздоровели.

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09:01 - 18 июля

В Херсонской области детские оздоровительные лагеря возобновят свою работу 31 июля.

Об этом завил глава Херсонской  ОГА Юрий Гусев.

— Два часа назад получил ответ от главного государственного санитарного врача Украины Виктора Ляшко по восстановлению работы детских оздоровительных лагерей у нас на Херсонщине. Планируется, что с 31 июля деятельность лагерей будет восстановлена!, – написал Гусев.

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23:02 - 17 июля

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что обратился к своим коллегам из Италии, Германии, Франции и Нидерландов, чтобы Украина имела приоритетное право на получение вакцины от коронавируса.

По его словам, прежде всего в Украине должны начать вакцинировать медработников.

— Вы же понимаете, что после изобретения будет целая очередь, чтобы получить какую-то квоту. Бесплатно никто не будет раздавать вакцину. Но будет важно получить одними из первых, — сказал он.

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18:13 - 17 июля

17 июля во Львове разрешили работу кино, театров и музеев. Об этом пишет пресс-служба мэрии.

Заведения должны придерживаться правил: не более 50% наполнения и один человек на 5 кв. м площади помещения.

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18:08 - 17 июля

В Международном аэропорту Харьков появится пункт ПЦР-тестирования на коронавирус. Его откроют 18 июня.

Тест будут проводить сотрудники аккредитованной лаборатории медицинского центра МТМ.

Стоимость забора материала: 1,8 тыс. грн с 8.00 до 21.59 и 2,1 тыс. грн с 22.00 до 7.59.

Если результат будет негативным, туристы, которые прибыли из стран красной зоны, смогут раньше выйти из самоизоляции.

Результаты теста будут вноситься в электронную систему Центра общественного здоровья Украины.

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16:41 - 17 июля

Укрзализныця возобновила движение поездов до Черновцов.

Как сообщила пресс-служба, украинцы могут купить билеты на три поезда: №136/135 Черновцы — Одесса, №702/701 Львов — Черновцы и №7/8 Киев — Черновцы.

Их можно приобрести онлайн или в кассах.

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16:36 - 17 июля

В Запорожье предприниматели планируют провести мирную акцию протеста против запрета работы предприятий общественного питания и клубов после 23.00.

Акция пройдет 17 июля в 23.00. Ее организаторы будут требовать возобновления полноценной работы заведений, ведь из-за карантина бизнес несет значительные убытки.

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15:31 - 17 июля

В Винницком кардиоцентре обнаружили вспышку коронавируса, заболели 11 медиков и 10 пациентов. Об этом во время брифинга 17 июля сообщил Винницкий городской голова Сергей Моргунов.

Сейчас учреждение не работает.

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15:25 - 17 июля

17 июля Киев и шесть областей не готовы к ослаблению карантина. Об этом отчитывается Минздрав.

Сейчас сложная эпидситуация сохраняется в Винницкой, Волынской, Донецкой, Закарпатской, Львовской и Харьковской областях.

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12:31 - 17 июля

коронавірус у києві 17 липня

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11:01 - 17 июля

Новый учебный год в Украине может начаться по смешанному варианту преподавания.

Некоторые предметы ученики будут слушать в школах, а некоторые дома.

В то же время в случае благоприятной ситуации с распространением коронавируса в Минздраве не исключают возвращения к обычному режиму обучения.

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