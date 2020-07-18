18 июля коронавирус диагностировали у 847 человек. Всего в стране уже 58 111 случаев заражения.

За все время пандемии от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 1 477 человек, за последние сутки – 21.

За все время пандемии в Украине вылечились 30 525 человек, 18 июля побороли болезнь 756 человек.

Наибольшее количество больных коронавирусом фиксируют во Львовской, Закарпатской, Черновицкой областях.

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Сейчас госпитализированы 3 842 человека, из них 96 подключены к аппарату ИВЛ.

Всего в госпитализации нуждались 15 310 пациентов. Уровень летальности в Украине составляет 2,5%.

Наибольшее количество летальных исходов от коронавируса составляет в Кировоградской, Черкасской, Харьковской и Черновицкой областях.

В Киеве за последние сутки коронавирус диагностировали у 108 человек. По состоянию на 18 июля зафиксировали у 6 797 человек.

Всего из-за коронавируса в столице умерли 128 человек, двое – за последние сутки.

За последние сутки коронавирус больше всего диагностировали в Дарницком, Деснянском и Соломенском районах.

В Запорожской области у восьми сотрудников Бердянской скорой помощи обнаружили коронавирус.

По предварительной информации, сначала коронавирусом заболел один человек, который позже заразил семеро своих коллег. В Запорожской области коронавирусом заболели 664 человека. Среди них 98 — медицинские работники и 62 ребенка.

В свою очередь Максим Степанов призвал украинцев придерживаться карантинных рекомендаций во время пандемии коронавируса.

— Для того, чтобы снизить риск инфицирования коронавирусной болезнью, нужно соблюдать очень простые рекомендации министерства — пользоваться маской, находясь в транспорте, когда вы заходите в любое заведение, торгово-развлекательный центр, магазины, когда, возвращаясь домой, заходите в лифт, — сказал Степанов.

По его словам, необходимо соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра и пользоваться антисептиками.

По состоянию на 18 июля, в Украине за сутки обнаружили коронавирус у 847 человек. Всего в стране уже 58 111 случаев заражения.