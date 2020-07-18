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Факты / Украина / Общество

Коронавирус в Киеве: статистика распространения по районам (Обновляется)

В Киеве 18 июля зафиксировали 108 новых больных коронавирусом.

Сегодня в Киеве уже 6 797 подтвержденных случаев заболевания.

С начала эпидемии умерли 128.

Кто заболел за последние сутки:

  • 53 женщины в возрасте от 19 до 85 лет;
  • 50 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет;
  • 2 девочки от 6 до 8 лет и 3 мальчика от 9 месяцев до 8 лет.

В больницы столицы госпитализировали 16 пациентов. Другие — на самоизоляции, под контролем врачей.

Ситуация с коронавирусом в районах Киева:

  • Голосеевский — 538
  • Дарницкий — 1125
  • Деснянский — 836
  • Днепровский — 794
  • Оболонский — 581
  • Печерский — 681
  • Подольский — 451
  • Святошинский — 581
  • Соломенский — 625
  • Шевченковский — 585.

коронавирус в киеве 18 июля

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Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

Симптоми коронавірусу і куди дзвонити

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

  • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
  • соблюдать дистанцию в людных местах;
  • не трогать лицо руками;
  • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
  • обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.

Коронавирус в Украине 18 июля

Согласно статистике коронавируса в Украине, по состоянию на 18 июля, за сутки 847 человек заболели. Всего в стране уже 58 111 случаев заражения.

1477 пациентов с коронавируса умерли, за сутки — 21 смерть.

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