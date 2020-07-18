В Киеве 18 июля зафиксировали 108 новых больных коронавирусом.
Сегодня в Киеве уже 6 797 подтвержденных случаев заболевания.
С начала эпидемии умерли 128.
Кто заболел за последние сутки:
- 53 женщины в возрасте от 19 до 85 лет;
- 50 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет;
- 2 девочки от 6 до 8 лет и 3 мальчика от 9 месяцев до 8 лет.
В больницы столицы госпитализировали 16 пациентов. Другие — на самоизоляции, под контролем врачей.
Ситуация с коронавирусом в районах Киева:
- Голосеевский — 538
- Дарницкий — 1125
- Деснянский — 836
- Днепровский — 794
- Оболонский — 581
- Печерский — 681
- Подольский — 451
- Святошинский — 581
- Соломенский — 625
- Шевченковский — 585.
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Как в Киеве происходило ослабление карантина.
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать лицо руками;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.
Коронавирус в Украине 18 июля
Согласно статистике коронавируса в Украине, по состоянию на 18 июля, за сутки 847 человек заболели. Всего в стране уже 58 111 случаев заражения.
1477 пациентов с коронавируса умерли, за сутки — 21 смерть.