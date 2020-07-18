В Киеве 18 июля зафиксировали 108 новых больных коронавирусом.

Сегодня в Киеве уже 6 797 подтвержденных случаев заболевания.

С начала эпидемии умерли 128.

Кто заболел за последние сутки:

53 женщины в возрасте от 19 до 85 лет;

50 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет;

2 девочки от 6 до 8 лет и 3 мальчика от 9 месяцев до 8 лет.

В больницы столицы госпитализировали 16 пациентов. Другие — на самоизоляции, под контролем врачей.

Ситуация с коронавирусом в районах Киева:

Голосеевский — 538

Дарницкий — 1125

Деснянский — 836

Днепровский — 794

Оболонский — 581

Печерский — 681

Подольский — 451

Святошинский — 581

Соломенский — 625

Шевченковский — 585.

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

Как в Киеве происходило ослабление карантина.

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;

соблюдать дистанцию в людных местах;

не трогать лицо руками;

соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);

обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.

Коронавирус в Украине 18 июля

Согласно статистике коронавируса в Украине, по состоянию на 18 июля, за сутки 847 человек заболели. Всего в стране уже 58 111 случаев заражения.

1477 пациентов с коронавируса умерли, за сутки — 21 смерть.