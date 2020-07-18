Полиция провела ряд обысков у фигурантов дела о расхищении бюджетных средств во время строительства Подольского моста в Киеве на сумму более 80 млн грн.

— Следователи Главного следственного управления Нацполиции начали досудебное расследование в мае 2019 года на основании уведомления Государственной аудиторской службы Украины. Установлено, что должностные лица распорядителя бюджетных средств, генподрядчика и еще двух предприятий наладили схему хищения бюджетных средств путем завышения объемов и стоимости работ при строительстве столичного Подольского моста, — отметили в полиции.

В течение 2019-2020 годов фигуранты дела заключили договоры с шестью фирмами на общую стоимость более 4 млрд грн. Средства были переведены субподрядным организациям.

При этом никакие работы не проводились, а часть средств была выведена в теневой оборот.

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17 июля у вероятного организатора и исполнителей схемы расхищения бюджетных средств провели 17 санкционированных обысков.

Полиция изъяла документы, черновые записи и другие носители с информацией, которая может подтверждать причастность к совершению преступления.

Следователи инкриминируют фигурантам присвоение, растрата имущества. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

История рекордного долгостроя

Возводить переправу через Днепр начали в 1993 году, хотя проект путепровода был внесен еще в 80-х годах.

На данный момент, спустя 27 лет, у моста нет нормального выхода на левом берегу, а на Русановских садах идет “война” между строителями и дачниками.

Почему так долго строят Подольский мост и почему восстали Русановские сады, читайте в нашем материале.

Фото: КГГА