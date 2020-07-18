В Запорожской области у восьми сотрудников Бердянской скорой помощи обнаружили коронавирус.

Такие результаты показало плановое ПЦР-тестирование всех сотрудников Бердянской подстанции скорой помощи.

По предварительной информации, сначала коронавирусом заболел один человек, который позже заразил семеро своих коллег.

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Сейчас у большинства инфицированных медработников бердянской скорой заболевание проходит бессимптомно, их состояние в норме.

В Запорожской области коронавирусом заболели 664 человека. Среди них 98 — медицинские работники и 62 ребенка.

По состоянию на 18 июля, в Украине за сутки обнаружили коронавирус у 847 человек. Всего в стране уже 58 111 случаев заражения.

1477 пациентов с коронавируса умерли, за сутки — 21 смерть.

30 525 человек вылечились, только за последнее сутки недуг победили 756 больных.