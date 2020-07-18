PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

В Киеве зафиксировали еще 108 случаев Covid-19

В Киеве по состоянию на 18 июля зафиксировано 6 797 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки — 108.

Читайте: Коронавирус в Киеве: статистика распространения по районам (Обновляется)

Всего из-за коронавируса в столице умерли 128 человек, двое – за последние сутки.

2 360 пациентов излечились от Covid-19, 40 – за сутки.

Заболели:

  • 53 женщины в возрасте от 19 до 85 лет
  • 50 мужчин от 18 до 85 лет.
  • 2 девочки, которым 6 и 8 лет и 3 мальчика от 9 месяц до 8 лет.

Также заболели четыре медицинских работника.

Госпитализация понадобилась 16 пациентам.

  • Где больше всего случаев Covid-19 за последние сутки:
  • Дарницкий район — 26;
  • Деснянский район- 26;
  • Соломенский район — 14.

коронавирус в киеве 18 июля

Коронавирус в Украине

Согласно статистике коронавируса в Украине, по состоянию на 18 июля, за сутки 847 человек заболели. Всего в стране уже 58 111 случаев заражения.

1477 пациентов с коронавируса умерли, за сутки — 21 смерть.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка