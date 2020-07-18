В Киеве по состоянию на 18 июля зафиксировано 6 797 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки — 108.

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Всего из-за коронавируса в столице умерли 128 человек, двое – за последние сутки.

2 360 пациентов излечились от Covid-19, 40 – за сутки.

Заболели:

53 женщины в возрасте от 19 до 85 лет

50 мужчин от 18 до 85 лет.

2 девочки, которым 6 и 8 лет и 3 мальчика от 9 месяц до 8 лет.

Также заболели четыре медицинских работника.

Госпитализация понадобилась 16 пациентам.

Где больше всего случаев Covid-19 за последние сутки:

Дарницкий район — 26;

Деснянский район- 26;

Соломенский район — 14.

Коронавирус в Украине

Согласно статистике коронавируса в Украине, по состоянию на 18 июля, за сутки 847 человек заболели. Всего в стране уже 58 111 случаев заражения.

1477 пациентов с коронавируса умерли, за сутки — 21 смерть.