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Факты / Украина

731 за сутки: количество больных Covid-19 падает после недельного роста

Коронавирус в Украине 19 июля подтвердили у 731 человека. Всего зафиксировали 58 842 случая Covid-19.

Восемь человек умерли от осложнений коронавируса. Всего — 1 485 человек.

354 человека вылечились, всего 30 879 человек.

Среди больных — 58% женщин и 42% мужчин.

Города, в которых больше всего придерживаются самоизоляции:

  • Львов — 40,99%;
  • Черкассы — 38,55%;
  • Киев — 37,65%;
  • Чернигов — 37,34%;
  • Черновцы — 36,93%.

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

Согласно статистике коронавируса в Украине 18 июля заболевание зафиксировали у 58 111 человек. Суточный прирост составил 847 пациентов.

От осложнений Covid-19 умерли 1 477 человек, а вылечились 30 525.

Больше всего новых случаев коронавируса зафиксировали во Львовской (137) и Закарпатской областях (89), а также в городе Киеве (108).

Фото: Dreamstime

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