Коронавирус в Украине 19 июля подтвердили у 731 человека. Всего зафиксировали 58 842 случая Covid-19.

Восемь человек умерли от осложнений коронавируса. Всего — 1 485 человек.

354 человека вылечились, всего 30 879 человек.

Среди больных — 58% женщин и 42% мужчин.

Города, в которых больше всего придерживаются самоизоляции:

Львов — 40,99%;

Черкассы — 38,55%;

Киев — 37,65%;

Чернигов — 37,34%;

Черновцы — 36,93%.

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Согласно статистике коронавируса в Украине 18 июля заболевание зафиксировали у 58 111 человек. Суточный прирост составил 847 пациентов.

От осложнений Covid-19 умерли 1 477 человек, а вылечились 30 525.

Больше всего новых случаев коронавируса зафиксировали во Львовской (137) и Закарпатской областях (89), а также в городе Киеве (108).