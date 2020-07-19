Коронавирус в Украине 19 июля подтвердили у 731 человека. Всего зафиксировали 58 842 случая Covid-19.
Восемь человек умерли от осложнений коронавируса. Всего — 1 485 человек.
354 человека вылечились, всего 30 879 человек.
Среди больных — 58% женщин и 42% мужчин.
Города, в которых больше всего придерживаются самоизоляции:
- Львов — 40,99%;
- Черкассы — 38,55%;
- Киев — 37,65%;
- Чернигов — 37,34%;
- Черновцы — 36,93%.
Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19
Согласно статистике коронавируса в Украине 18 июля заболевание зафиксировали у 58 111 человек. Суточный прирост составил 847 пациентов.
От осложнений Covid-19 умерли 1 477 человек, а вылечились 30 525.
Больше всего новых случаев коронавируса зафиксировали во Львовской (137) и Закарпатской областях (89), а также в городе Киеве (108).