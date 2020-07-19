19 июля в Киеве зафиксировали 6 884 подтвержденных случая коронавируса.
За последние сутки заболело 87 человек, в частности пять медиков.
Среди больных:
- 44 женщины — от 21 до 83 лет;
- 39 мужчин — от 19 до 62 лет;
- четыре мальчика — от 1 до 16 лет.
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За сутки в больницы города госпитализировали 13 больных киевлян, остальные — находятся на самоизоляции.
Больше всего новых случаев заболевания коронавирусом зафиксировали в таких районах города:
- Деснянском — 18 человек;
- Печерском — 14 человек;
- Днепровском — 11 человек.
В то же время выздоровели от болезни шесть жителей столицы. Всего за все время пандемии коронавирус побороли 2 366 киевлян.
Коронавирус в Украине
За последние сутки, согласно статистике коронавируса в Украине 19 июля, заболевание подтвердили у 731 человека.
Всего за время пандемии заболели 58 842 украинца.
Умерли от вируса 1 485 человек, выздоровели — 30 879 граждан страны.
Источник: Виталий Кличко