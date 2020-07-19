19 июля в Киеве зафиксировали 6 884 подтвержденных случая коронавируса.

За последние сутки заболело 87 человек, в частности пять медиков.

Среди больных:

44 женщины — от 21 до 83 лет;

39 мужчин — от 19 до 62 лет;

четыре мальчика — от 1 до 16 лет.

Читайте: Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

За сутки в больницы города госпитализировали 13 больных киевлян, остальные — находятся на самоизоляции.

Больше всего новых случаев заболевания коронавирусом зафиксировали в таких районах города:

Деснянском — 18 человек;

Печерском — 14 человек;

Днепровском — 11 человек.

В то же время выздоровели от болезни шесть жителей столицы. Всего за все время пандемии коронавирус побороли 2 366 киевлян.

Коронавирус в Украине

За последние сутки, согласно статистике коронавируса в Украине 19 июля, заболевание подтвердили у 731 человека.

Всего за время пандемии заболели 58 842 украинца.

Умерли от вируса 1 485 человек, выздоровели — 30 879 граждан страны.

Источник: Виталий Кличко