PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Без самоизоляции: Минздрав расширил список стран зеленой зоны (ДОКУМЕНТ)

Минздрав обновил список стран зеленой зоны и добавил в него еще девять государств.

В список попали курорты Албания, Болгария, Египет, а также Сербия, Чехия и Румыния.

— После того, как был увеличен порог с 40 активных больных на 100 тыс. населения до 55 человек, в перечень стран зеленой зоны добавилось еще девять стран, — уточнил министр здравоохранения Максим Степанов.

Читайте: Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Отныне украинцы, которые возвращаются из этих стран, в частности с отдыха в Египте или Албании, не будут находиться на самоизоляции две недели.

Коронавирус в Украине

В Украине улучшилась эпидситуация. По состоянию на 19 июля в стране подтвердили 731 новый случай инфицирования.

Всего за время пандемии коронавирус обнаружили в 58 842 граждан страны.

Сейчас самая худшая ситуация с вирусом во Львовской области — в регионе 8 000 подтвержденных случаев.

Источник: Минздрав

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка