Минздрав обновил список стран зеленой зоны и добавил в него еще девять государств.

В список попали курорты Албания, Болгария, Египет, а также Сербия, Чехия и Румыния.

— После того, как был увеличен порог с 40 активных больных на 100 тыс. населения до 55 человек, в перечень стран зеленой зоны добавилось еще девять стран, — уточнил министр здравоохранения Максим Степанов.

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Отныне украинцы, которые возвращаются из этих стран, в частности с отдыха в Египте или Албании, не будут находиться на самоизоляции две недели.

Коронавирус в Украине

В Украине улучшилась эпидситуация. По состоянию на 19 июля в стране подтвердили 731 новый случай инфицирования.

Всего за время пандемии коронавирус обнаружили в 58 842 граждан страны.

Сейчас самая худшая ситуация с вирусом во Львовской области — в регионе 8 000 подтвержденных случаев.