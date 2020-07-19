К ослаблению карантина не готовы восемь областей. В частности, Винницкая, Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Харьковская и Черниговская области.

По данным Минздрава, они не соответствуют необходимым критериям.

В Закарпатской области высокий показатель загруженности коек.

В Черниговской области недостаточное количество тестирований.

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В Волынской области процент выявления Covid-19 превышает показатель Минздрава.

В Винницкой, Ивано-Франковской и Одесской областях растет динамика заболевания.

Во Львовской и Харьковской областях более одного показателя превышает установленные Минздравом.

Коронавирус в Украине

Согласно статистике коронавируса в Украине 19 июля заболевание зафиксировали у 58 842 человек. Суточный прирост составил 731 пациент.

От осложнений Covid-19 умерли 1 485 человек, а вылечились 30 879.

Больше всего новых случаев коронавируса зафиксировали во Львовской (107) и Ивано-Франковской областях (79), а также в городе Киеве (87).