В Украине улучшилась эпидситуация. По состоянию на 19 июля в стране зафиксировали спад суточного прироста больных коронавирусом. Несмотря на это, по информации Минздрава, восемь областей не готовы к ослаблению карантина, столицы в этом списке нет.

19 июля коронавирус подтвердили в 58 842 граждан страны, за сутки — 731 новый больной.

Самая худшая ситуация с вирусом во Львовской (8 000 случаев), Черновицкой (5 311 случаев) и Ровенской (5 082 случая) областях.

Лидером среди городов по количеству больных продолжает быть Киев — 6 884 подтвержденных случая коронавируса. Хотя за сутки в городе зафиксировали значительно меньший показатель суточного прироста больных, чем за предыдущие дни, — 87 новых больных.

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За сутки заболели 44 женщины, 39 мужчин и четыре мальчика, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Самой сложной эпидситуация продолжает быть в Дарницком районе города — 1 130 случаев.

Несмотря на улучшение показателей в стране, к ослаблению карантина не готовы восемь регионов: Винницкая, Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Харьковская и Черниговская области.

По информации Минздрава, показатели в этих областях не соответствуют критериям. В частности, в Закарпатской области переполнены больницы и высокий показатель загруженности коек, а в Черниговской — мало тестируют на коронавирус.

Хотя хорошие новости также есть: Министерство здравоохранения изменило критерии, по которым относят страны в красную и зеленую зоны. Оно увеличило порог активных больных коронавирусом с 40 до 55 человек на 100 тыс. населения.

Отныне зеленый список пополнился новыми странами, а украинцы могут не находиться на самоизоляции по возвращении из курортов Албании, Болгарии, Египта, а также Румынии, Сербии и Чехии.

Коронавирус в Украине

За время пандемии от коронавируса в Украине умерло 1 485 человек, восемь — за последние сутки.

В то же время выздороветь удалось значительно большему количеству людей — 30 879 украинцам, 354 — за прошедшие сутки.

По статистике, в Украине женщины чаще болеют коронавирусом, чем мужчины: 58% против 42%.