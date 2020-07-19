В Киеве 19 июля зафиксировали 87 новых больных коронавирусом.

Сегодня в столице уже 6 884 подтвержденных случая заболевания.

Кто заболел за последние сутки:

44 женщины — от 21 до 83 лет;

39 мужчин — от 19 до 62 лет;

четыре мальчика — от 1 до 16 лет.

В больницы столицы госпитализировали 13 пациентов, остальные — на самоизоляции.

Ситуация с коронавирусом в районах Киева:

Голосеевский — 546;

Дарницкий — 1 130;

Деснянский — 854;

Днепровский — 805;

Оболонский — 590;

Печерский — 695;

Подольский — 455;

Святошинский — 585;

Соломенский — 629;

Шевченковский — 595.

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Как в Киеве происходило ослабление карантина.

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;

соблюдать дистанцию в людных местах;

не трогать лицо руками;

соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);

обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.

Коронавирус в Украине 19 июля

Согласно статистике коронавируса в Украине 19 июля, за последние сутки заболевание подтвердили у 731 человека.

За время пандемии заболели 58 842 украинца.

Умерли от вируса 1 485 человек, выздоровели — 30 879.