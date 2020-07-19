В Киеве 19 июля зафиксировали 87 новых больных коронавирусом.
Сегодня в столице уже 6 884 подтвержденных случая заболевания.
Кто заболел за последние сутки:
- 44 женщины — от 21 до 83 лет;
- 39 мужчин — от 19 до 62 лет;
- четыре мальчика — от 1 до 16 лет.
В больницы столицы госпитализировали 13 пациентов, остальные — на самоизоляции.
Ситуация с коронавирусом в районах Киева:
- Голосеевский — 546;
- Дарницкий — 1 130;
- Деснянский — 854;
- Днепровский — 805;
- Оболонский — 590;
- Печерский — 695;
- Подольский — 455;
- Святошинский — 585;
- Соломенский — 629;
- Шевченковский — 595.
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Как в Киеве происходило ослабление карантина.
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать лицо руками;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.
Коронавирус в Украине 19 июля
Согласно статистике коронавируса в Украине 19 июля, за последние сутки заболевание подтвердили у 731 человека.
За время пандемии заболели 58 842 украинца.
Умерли от вируса 1 485 человек, выздоровели — 30 879.