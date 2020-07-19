Танцы окончены: на Днепре полиция разогнала вечеринку с известными диджеями на барже

В Киеве, проигнорировав карантинные ограничения, ресторанный комплекс Queen Kyiv организовал многолюдную вечеринку накануне.

В сети появилось множество сторис, на которых видно, что на барже, где происходило мероприятие, игнорировались карантинные правила: гости были без масок и не соблюдали социальную дистанцию.



























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По данным полиции, которая наведалась на баржу в разгар веселья, на судне было около 300 человек.

По факту события правоохранители открыли уголовные производства, а также изъяли оборудование, баржу и буксир, сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов.

Опубликовано Андрій Нєбитовым Воскресенье, 19 июля 2020 г.

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Queen гуляет во время карантина

Ранее на вечеринку, которую ресторан Queen устроил 17 мая, обратили внимание киевские власти.

На следующий день мэр Киева Виталий Кличко высказал возмущение действиями владельцев ресторана, назвав толпы людей в ресторане “пиром во время чумы”.

12 июля полицейские заявили, что загородный клуб-ресторан Queen Country Club, который входит в холдин Bulldozer Group, оштрафован также за нарушение карантинных правил.

Фото: Андрей Небитов