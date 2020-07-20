Государственный секретарь Министерства иностранных дел Александр Баньков подал декларацию за 2019 год.

В ней он указал доход в 2 млн 45 тыс. 899 грн за 2019 год.

Зарплата Банькова составила 327 тыс. 777 грн, компенсации за пребывание в долгосрочной командировке за границей – 1 млн 702 тыс. 642 грн и социальные выплаты – 15 тыс. 480 грн.

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Кроме того, новоиспеченный госсекретарь МИД указал, что у него на банковских счетах $16,9 тыс., а наличными — $115 тыс.

Согласно декларации, жилья у Александра Банькова нет, а вот его жена владеет квартирой в Софиевской Борщаговке Киевской области и еще 33,3% квартиры площадью 80 кв. м в Киеве.

Александ Баньков был назначен госсекретарем МИД 15 июля. Ранее он был послом Украины в Румынии.

Доходы членов набсовета Укрзализныци

Члены наблюдательного совета Укрзализныци получают огромные доходы.

В таблице зафиксировано, что Андерс Ослунд с сентября 2018 года по 30 апреля 2020 года получил более 11,7 млн грн.

Шевки Аджунер за тот же период получил более 13,8 млн грн.

Какие доходы получают члены наблюдательного совета Укрзализныци — читайте на Фактах ICTV.