20 июля коронавирус в Киеве зафиксировали у 6 961 человека.

За последние сутки заболело 77 человек.

Среди больных:

36 женщин в возрасте от 18 до 82 лет;

38 мужчин в возрасте от 18 до 76 лет;

три девочки в возрасте трех, семи и 12 лет.

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За сутки в больницы города госпитализировали 15 человек, остальные — находятся на самоизоляции.

Больше всего новых случаев заболевания коронавирусом зафиксировали в таких районах города:

Дарницкий — 18 человек

Деснянском — 10 человек;

Святошенский и Соломенский — по девять человек;

В то же время выздоровел от болезни 21 киевлянин. Всего за все время пандемии коронавирус побороли 2 387 человек.

Коронавирус в Киеве

Согласно статистике коронавируса в Киеве 19 июля, заболевание подтвердили у 87 человек.

В больницы города госпитализировали 13 киевлян.