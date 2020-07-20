20 июля коронавирус в Киеве зафиксировали у 6 961 человека.
За последние сутки заболело 77 человек.
Среди больных:
- 36 женщин в возрасте от 18 до 82 лет;
- 38 мужчин в возрасте от 18 до 76 лет;
- три девочки в возрасте трех, семи и 12 лет.
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За сутки в больницы города госпитализировали 15 человек, остальные — находятся на самоизоляции.
Больше всего новых случаев заболевания коронавирусом зафиксировали в таких районах города:
- Дарницкий — 18 человек
- Деснянском — 10 человек;
- Святошенский и Соломенский — по девять человек;
В то же время выздоровел от болезни 21 киевлянин. Всего за все время пандемии коронавирус побороли 2 387 человек.
Коронавирус в Киеве
Согласно статистике коронавируса в Киеве 19 июля, заболевание подтвердили у 87 человек.
В больницы города госпитализировали 13 киевлян.