Агрохолдинг Мисака Хидиряна создаст 60 рабочих мест в Сумской области

Аграрный холдинг A. G. R. Group открыл свой первый элеваторный комплекс в Сумской области. Президент компании Мисак Хидирян назвал событие одной из стратегий диверсификации бизнеса, а власти Сумщины приветствовали создание новых рабочих мест.

Свое зернохранилище холдинг Мисака Хидиряна строит в Середино-Будском районе. Первая очередь, которая была открыта в начале июля, состоит из четырех силосов общей вместимостью 28 тыс. тонн. Заместитель главы Сумской областной государственной администрации Сергей Банников назвал строительство элеватора важным событием в жизни региона.

— Важность этого события в том, что Середино-Будский район получит новые рабочие места, а сельскохозяйственные предприятия не только место для хранения зерна, но и современные возможности его очистки, сушки, определение качества и т. д., — сказал Банников во время торжественной церемонии открытия.

В свою очередь, президент A. G. R. Group Мисак Хидирян расценивает инвестиции в инфраструктурные объекты как часть диверсификации деятельности агрохолдинга.

— За годы существования компании мы научились использовать современные технологии, увеличивать урожайность при нестабильных погодных условиях, расширять земельный банк и привлекать лучших специалистов. В нынешних условиях мы должны диверсифицировать свою деятельность и подстраховать наш бизнес строительством масштабных инфраструктурных объектов, — заявил Мисак Хидирян.

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На сегодняшний день, открытие первой очереди зернохранилища обеспечит работой 20 местных специалистов. По планам компании, к концу года количество рабочих мест должно увеличиться до 60.

Мисак Хидирян ставит перед предприятием первые амбициозные цели: принять более 100 тыс. т пшеницы, ячменя, кукурузы, сои и подсолнечника уже в этом году.

Для перевалки таких объемов к элеватору подведена соответствующая транспортная инфраструктура — сразу 5 железнодорожных веток, способных одновременно разместить 54 вагона.

В A. G. R. Group отметили, что элеватор сможет принять более 3 тыс. т зерна в сутки. Отбор проб будет полностью автоматизирован. Компания рассчитывает на тесное сотрудничество с фермерами не только Сумской области, но также из соседней Черниговщины.

Источник: Сумская ОГА