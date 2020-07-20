По состоянию на 20 июля в Украине зафиксировали 59 493 случая коронавирусной инфекции. За минувшие сутки — 651 случай заражения, 13 человек умерли от осложнений вызванных Covid-19.

560 пациентов выздоровели за последние сутки.

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Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине 19 июля подтвердили у 731 человека. Всего зафиксировали 58 842 случая Covid-19.

Восемь человек умерли от осложнений коронавируса. Всего — 1 485 человек.

354 человека вылечились, всего 30 879 человек.