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Когда будут известны результаты ВНО 2020

Министерство образования и науки Украины утвердило порядок, когда будут известны результаты ВНО в 2020 году.

Порог внешнего независимого оценивания будет определяться:

  • для математики, физики — до 16 июля;
  • для украинского языка и литературы, истории Украины, биологии и иностранных языков — до 24 июля;
  • для географии и химии — до 28 июля.

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На официальных страницах участников результаты ВНО будут размещены:

  • математика, физика — до 17 июля;
  • украинский язык и литература, история Украины, биология, иностранные языки — до 25 июля;
  • география, химия — до 29 июля.

Дополнительная сессия будет проходить с 23 июля до 11 августа. Соответственно результаты ВНО станут известны и будут объявлены до 14 августа.

ЗНО 2020 - дати

В четверг, 25 июня, началась основная сессия ВНО 2020, которая продлится до 17 июля.

Первым предметом стала математика: тестирование насчитывает 35 заданий разных форм.

Обязательными предметами на ВНО 2020 является украинский язык и литература, а также математика или история Украины на выбор.

Источник: Минобразования

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