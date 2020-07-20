Когда будут известны результаты ВНО 2020

Министерство образования и науки Украины утвердило порядок, когда будут известны результаты ВНО в 2020 году.

Порог внешнего независимого оценивания будет определяться:

для математики, физики — до 16 июля;

для украинского языка и литературы, истории Украины, биологии и иностранных языков — до 24 июля;

для географии и химии — до 28 июля.

Читайте: Не только документы: что брать с собой на ВНО 2020

На официальных страницах участников результаты ВНО будут размещены:

математика, физика — до 17 июля;

украинский язык и литература, история Украины, биология, иностранные языки — до 25 июля;

география, химия — до 29 июля.

Дополнительная сессия будет проходить с 23 июля до 11 августа. Соответственно результаты ВНО станут известны и будут объявлены до 14 августа.

В четверг, 25 июня, началась основная сессия ВНО 2020, которая продлится до 17 июля.

Первым предметом стала математика: тестирование насчитывает 35 заданий разных форм.

Обязательными предметами на ВНО 2020 является украинский язык и литература, а также математика или история Украины на выбор.