Мы готовы ко второй волне эпидемии, но надеемся, что она нас обойдет – Зеленский

Украина готова ко второй волне коронавируса.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Глава государства выразил надежду, что вторая волна обойдет страну.

— Ситуация сейчас такова, что мы должны постоянно быть начеку, но не надо преувеличивать реакции. Сегодня нет критических вспышек или каких-то красных точек, связанных с распространением коронавирусной инфекции в стране. Количественный порог тех, кто выздоровел, превысил 50%. Мы готовы ко второй волне, но надеемся, что она нас обойдет, – сказал он.

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что ежедневно увеличивается количество тестов.

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По его словам, уже три недели сохраняется примерно одинаковый уровень показателей по выявлению подозрений и заражений.

Также он добавил, что на прошлой неделе в больницы начали госпитализировать меньше людей.

Премьер-министр Денис Шмигаль напомнил, что показатель летальности из-за коронавируса умеренный — 2,5%.

Карантин в Украине

16 июля президент Владимир Зеленский заявил, что правительство не должно продлевать карантин больше чем на месяц.

По его словам, Кабмин должен разработать четкие рамки того, как карантин будет проходить в стране.