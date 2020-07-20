Депутаты Верховной Рады идут в отпуск. Однако из-за коронавируса на большинство популярных курортов политикам теперь не попасть. Потому что для украинцев Евросоюз закрыл свои границы.

Поэтому некоторые из них планирует отдохнуть в родных городах в Украине, у наших морей и рек. Другие же собираются в Турцию, Хорватию, Венгрию и другие открытые для украинцев страны.

Но во время этих летних каникул депутатам придется быть все время на телефоне. А все из-за местных выборах, которые уже осенью.

А еще могут и на работу вызвать! Ведь председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подчеркивает, что парламентарии могут быть собраны на внеочередную сессию, как только в этом возникнет необходимость.

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Однако несмотря на карантин и закрытые европейские границы некоторые депутаты все же собираются попасть в Италию, Испанию или Грецию. Такие планы у нардепа из “Оппозиционной платформы – За жизнь” Ильи Кивы.

Туроператоры подчеркивают, что это возможно, если человек или имеет дипломатический паспорт, или отправляется в закрытое государство во время командировки в составе официальной делегации, или же имеет жилье за ​​рубежом.

А сколько планируют потратить нардепы на этот отдых? Об этом обычные украинцы могут никогда и не узнать. Расходы на отдых это то, что вряд ли появится в декларации. Чиновники научились здесь хитрить. Главное, чтобы в одном чеке было написано не более 100 тысяч гривен.

Хотя депутаты и имеют уже временно отдыхать от служения народу, им все же придется собраться на внеочередное заседание 21 июля в 12.00. Распоряжение о внеочередном заседании подписал спикер парламента Дмитрий Разумков. На заседании должны рассмотреть 15 проектов законов и семь постановлений.

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