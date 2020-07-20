Премиум обучение стало доступным для всех украинцев

С сегодняшнего дня каждый украинец сможет свободно получить востребованные навыки XXI века в формате SCORM-курсов, которые до сих пор были доступны только сотрудникам крупных компаний.
SCORM-курсы — это инновационный формат обучения, который одновременно является:
- интересной историей (сторитейлинг);
- захватывающим квестом (геймификация);
- полезным и практичным материалом, который легко усваивается;
- интерактивными тестами, которые прямо встроенные в SCORM-уроки.
— Сейчас мы создали 60 SCORM-курсов, благодаря которым люди смогут: научиться выступать публично, создавать успешные проекты, мыслить креативно, управлять командами, организовывать эффективные продажи и презентации, сформировать собственный бренд, а для учителей и HR будут отдельные учебные программы.
В отличие от обычных онлайн-лекций, которые в большом количестве в интернете, это действительно инновационный и эффективный формат обучения. Разработка каждого такого курса достаточно сложная с точки зрения методологии и технической реализации, поэтому до сих пор SCORM-курсы были доступны только сотрудникам топ-компаний, но мы нашли возможность сделать их доступными для всех, независимо от возраста и сферы занятости.
В ближайшее время ждите еще более 100 новых SCORM-курсов, которые помогут людям развить навыки для построения карьеры в наиболее высокооплачиваемых сферах, — говорит директор КНП Образовательное агентство города Киева Бадри Лолашвили.
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Вслед за первым в Украине интерактивным сериалом Образовательный Герой и SCORM-курсами, команда Образовательного хаба города Киева готовит 20 топ-образовательных проектов, которые появятся в ближайшее время для реализации концепции обучения в течение жизни (Life Long Learning), как на территории Киева, так и всей страны.
Для того, чтобы получить доступ к SCORM-курсам, нужно зайти на портал Образовательного хаба города Киева.
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