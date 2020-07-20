За прошлый год полицейские остановили рекордное количество пьяных за рулем. Причина тотального пьянства за рулем, по мнению экспертов, кроется в отсутствии реального наказания.

Эпопея с изменением наказания за нетрезвое вождение тянется уже второй год. Рада прошлого созыва административную ответственность заменила уголовной.

Но вступление в действие закона отложили — мол, полиции надо подготовиться. Штрафовать на крупные суммы и сажать тех, кто под градусом, должны были уже с 1 июля. Но неожиданно закон вообще отменили.

Закон предусматривал рост штрафа до 34 тыс. и до 51 тыс. в случае повторного нарушения, а их вернули все на 10 тыс.

После жуткой ДТП под Киевом власть снова опомнилась. Срочно законопроект выносится на голосование Верховной Рады. Депутаты даже собираются на внеочередное заседание.

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Споров под куполом на этой неделе хватало. И это не только языковой вопрос, но и законопроект об усилении полномочий полиции на украинских дорогах.

Им предусматривается: кого поймают за рулем навеселе не первый раз, того могут ограничить в праве вождения на срок от 3 до 10 лет. А также вводится административный 10-дневный арест.

Но у законопроекта оказалось много критиков. Полиции планирует вернуть право останавливать машины без причины и делать обыск без понятых.

Но даже если проект ко второму чтению поправят, то будет ли этот закон выполняться в реальной жизни? Вот в чем вопрос.

Впечатляющая статистика из судов, как водители под мухой избегали наказания. Почти 1,5 тыс. дел судьи передали на рассмотрение трудовых коллективов. Более 600 дел закрыли из-за так называемую “малозначительности”. В 14 тыс. случаях просто закончились сроки рассмотрения.

Как показывает практика, очень часто нетрезвыми за рулем оказываются как раз те, кто принимает законы и контролирует их выполнение.

В Харькове произошло ДТП с Юрием Саниным, бывшим чиновником горсовета. Юрий превысил скорость, был пьяным и угрожал свидетелям, говорят очевидцы. В аварии, которая произошла месяц назад, пострадали 4 человека. Многие свидетели видели, что водитель едва держался на ногах.

И полицейские даже не предложили водителю тест на драгера. Следствие единственное, что смогло доказать — это несоблюдение дистанции, поэтому, скорее всего пьяный водитель отделается только штрафом.