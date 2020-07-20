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Факты / Украина / Бизнес и финансы

The Economist опубликовал индекс Биг-Мака: сколько должна стоить гривна

Эксперты журнала The Economist высчитали, что курс гривны недооценен на 61,9% и должен быть на уровне 10,33 грн/$1.

Недооцененность украинской валюты к доллару, которая сейчас стоит 27,13 грн/$1, продемонстрировал так называемый индекс Биг-Мака.

По состоянию на июль гамбургер в McDonald’s в США стоит $ 5,71, а в Украине его продают по 59 грн.

В рейтинге недооцененных валют мира гривна занимает четвертое место — выше только южноафриканский рэнд (-67,4%), российский рубль (-66,5%) и турецкая лира (-64,3).

В то же время по индексу Биг-Мака швейцарский франк считается самой переоцененной валютой (+20,9%).

Индекс Биг-Мака на июль 2020: на сколько недооценена гривна

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Что такое индекс Биг-Мака

Индекс Биг-Мака, который изобрели в 1986 году, основан на теории паритета покупательной способности (если курс валюты А к валюте Б превышает паритетное значение, становится выгодным покупать товары в стране А и экспортировать их в Б).

Эксперты The Economist считают, что в долгосрочной перспективе валютные курсы должны двигаться к курсу, который бы выравнивал цены на идентичную корзину товаров и услуг (в этом случае гамбургер) в любых двух странах.

Оценка адекватности курса гривны в прошлом

В январе 2020 года по индексу Биг-Мака курс гривны был недооценен на 58,1%, в июле 2019 — на 61,3%, в январе 2019 года — на 69% (первое место).

Источник: Economist

Фото: Dreamstime

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