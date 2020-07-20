В центре курортного городка Кемер, что в Турции произошел языковой конфликт. Туристический менеджер пытался заставить харьковчанку отвечать ему на русском языке.

По словам укринки Галины Куц, сейчас в Турции спокойно, а некоторые местные жители научились говорить дякую и Слава Україні на украинском языке.

— Мы идем мимо туристического агентства, выбегает турок и на русском языке предлагает зайти, чтобы послушать информацию об экскурсиях. Поскольку на экскурсиях мы к тому времени уже побывали, я автоматически отвечаю на украинском языке Ні, дякую! Отходим метров тридцать слышу в спину от турка спасибо надо говорить, а не это ваше украинское дякую. То есть, он хорошо понял, что я ему сказала, — сообщила Галина.

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После этого украинка подошла к турку и у них началась дискуссия на повышенных тонах. Мужчина начал рассказывать женщине, что Россия и Украина “это один народ и одна страна”. Чтобы доказать ему обратное, Галина сказала, что тогда турки и арабы тоже один народ — это разозлило его, однако он не хотел признать право украинцев на свой язык.

Под постом Галины, где она рассказала эту историю пользователи Facebook поблагодарили ее за гражданскую позицию.

Источник: Галина Куц