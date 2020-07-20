Вадима Пристайко назначили послом Украины в Великобритании

Президент Украины Владимир Зеленский освободил Наталью Галибаренко с должности посла Украины в Великобритании и Северной Ирландии. Также она больше не будет постоянным представителем Украины при Международной морской организации.

На ее место назначили экс-вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадима Пристайко, говорится в Указе №286/2020 от 20 июля.

Читайте: Зеленский уволил двух послов и назначил представителя в Афганистане

Галибаренко представляла Украину с 25 сентября 2015 года.

Следующим своим Указом №288/2020 от 20 июля, президент назначил посла Украины в США Владимира Ельченко, полномочным представителем Украины в Антигуа и Барбуда и на Ямайке по совместительству.

Кто такой Вадим Пристайко

Кадровый дипломат Вадим Пристайко занимал должности заместителя министра иностранных дел, был послом Украины в Канаде и возглавлял миссию Украины в НАТО.

В мае 2019 года был заместителем руководителя Офиса президента, позже — министром иностранных дел. Уволен из должности 4 июня 2020 года.