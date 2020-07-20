20 июля в Украине зафиксировано 59 493 случая коронавируса. За последние сутки обнаружили 651 человека с Covid-19, 13 умерли, а 560 — выздоровели.

За все время пандемии от болезни вылечились 31 439 пациентов, 1 498 — умерли, 108 910 — подозревают.

Наибольшее количество больных коронавирусом во Львовской области — 8 115, Киеве — 6 961, Черновицкой области — 5 322, Ровенской — 5 144 и Закарпатской — 4 440.

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Самый высокий уровень летальности наблюдается в Кировоградской области — 4,8%, Черкасской — 4%, Харьковской — 3,9%, Черновицкой — 3,9% и Полтавской — 3,7%.

Всего в Украине провели 881 997 исследований методом ПЦР, 5 575 — за последние сутки.

В Киеве по состоянию на 20 июля было выявлено 77 новых случаев коронавируса. В общем 6 961 человек болеет Covid-19. В больницу были госпитализированы 15 человек, остальные находятся на самоизоляции.

Наибольшее количество случаев коронавирусной инфекции обнаружили в Дарницком районе — 18 больных, Деснянском районе — 10, в Святошинском и Соломенском районах — по 9.

Также в Киеве с 21 июля возобновят свою работу шесть муниципальных детских санаториев. Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что детей они начнут принимать с 27 июля.

Среди санаториев, которые возобновят работу:

Орленок (гастроэнтерологический и ортопедический профиль);

Лесная поляна (кардиоревматологический профиль);

Ялинка (эндокринологический профиль).

Все заведения будут заполнены лишь на 50% с соблюдением противоэпидемических мер безопасности.

В международном аэропорту Одесса с 21 июля откроется пункт сбора анализов для проведения ПЦР-тестов на коронавирус.

Эта услуга будет доступна для туристов, прибывающих из стран красной зоны и должны соблюдать самоизоляции продолжительностью 14 дев.

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что Украина готова ко второй волне коронавируса.

— Ситуация сейчас такова, что мы должны постоянно быть начеку, но не надо преувеличивать реакции. Сегодня нет критических вспышек или каких-то красных точек, связанных с распространением коронавирусной инфекции в стране, — сказал он.

Также глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что количество тестов ежедневно увеличивается. Также уже почти три недели сохраняется примерно одинаковый уровень показателей по выявлению подозрений и заражений.

20 июля в Украине зафиксировали 651 новый случай коронавируса. В общем болеют 59 493 человека. За последние сутки 13 человек умерли от осложнений, вызванных Covid-19.