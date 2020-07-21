По состоянию на утро 21 июля в Киеве зафиксировано 7 034 случая коронавируса, за сутки заболело еще 73 киевлянина.

Уже несколько дней подряд суточный прирост инфицированных идет на спад.

От осложнений, вызванных Covid-19, умерло 128 человек. За сутки ни один пациент не умер.

В то же время выздоровели за сутки 68 больных, а в целом — 2 455.

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Коронавирус 20 июля

Для сравнения, 20 июля коронавирус в Киеве зафиксировали у 6 961 человека. За последние сутки заболело 77 человек. Больше всего новых случаев зафиксировали в Дарницком и Деснянском районах.

В то же время оправился от болезни 21 киевлянин. Всего за все время пандемии коронавирус побороли 2 387 человек.