Год с избрания Верховной Рады: наибольшие достижения и проблемы парламента

Выборы Верховной Рады IX созыва состоялись 21 июля 2019 года. Вскоре после выборов обновленный состав начал свою работу.

С тех пор народные депутаты начали работать в усиленном режиме. Казалось, что работа не прекращалась ни на секунду.

Народным избранникам пришлось обработать большое количество важных проектов законов и столкнуться с таким неожиданным вызовом, как пандемия, при которой работа несколько замедлилась.

Но и это не помешало Верховной Раде, чтобы продолжать рассматривать важные инициативы.

Факты ICTV рассказывают насколько продуктивной была работа парламента, и чего не хватало.

Начало работы и турборежим

Еще летом 2019 года было понятно, что нас ждет необычный режим работы Верховной Рады, ведь фракция Слуга народа получила монобольшинство в парламенте и могла быстро голосовать за ключевые законопроекты.

Даже первый день работы народных депутатов отличился большим количеством вопросов, которые пришлось рассмотреть. В частности, назначение руководства Рады, Кабинета министров и тому подобное.

Только в первый день состоялось 175 голосований. Это было сигналом, что скорость работы будет в приоритете. И это неудивительно, ведь президент Владимир Зеленский заявлял, что времени на принятие решений в Украине просто нет.

Поэтому Верховная Рада начала работать в турборежиме для того, чтобы как можно быстрее принять необходимые для изменений законопроекты. Именно словом турборежим председатель парламента Дмитрий Разумков характеризовал первые 50 дней работы.

В дальнейшем же парламентарии продолжили работать в обычном режиме, однако даже в нем скорость выходила на первый план. За первое полугодие удалось принять ряд важных для Украины законов, среди которых, в частности, о:

снятии депутатской неприкосновенности;

процедуре импичмента президента;

перезагрузке Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции;

перезагрузке Государственного бюро расследований;

анбандлинге Нафтогаза;

обновленном избирательном кодексе;

проекте бюджета на 2020 год;

открытии рынка земли в первом чтении.

Конечно, это далеко не все законопроекты, которые приняла Верховная Рада. Однако в начале 2020 года турборежим парламента начали сильно критиковать за то, что во время него приняли не так много законопроектов.

— По данным КИУ количество принятых законов в Раде предыдущего созыва превысило соответствующие показатели действующего парламента. Так, за первые пол года депутатами ВР VIII созыва было принято 173 закона, тогда как Рады IX созыва — 155 законов. Также депутаты ВР VIII созыва зарегистрировали более законопроектов, чем их преемники: 1,7 тыс. и 1,3 тыс. соответственно. Однако депутаты Рады IX созыва чаще работали в пленарном режиме. За полгода они провели 72 пленарных заседания, их коллеги — 63, — сообщили в Комитете избирателей Украины.

В комментарии Фактам ICTV политолог Игорь Рейтерович заявил, что в целом Верховной Раде удалось принять необходимое количество законопроектов.

— По пятибалльной шкале можно поставить четверку за всю работу, возможно даже четверку с минусом. В целом работа была достаточно эффективной, необходимое количество законопроектов приняли. Но главная проблема действующей Верховной Рады в том, что количество не всегда означает качество. То есть, к сожалению, было много неоднозначных законопроектов, где в деталях скрывался тот дьявол. Я думаю, что в том же составе парламента придется эти ошибки исправлять, — говорит Рейтерович.

Однако оценивать работу парламента только по количеству принятых законопроектов — дело бесполезное, несмотря на то, что представители монобильшинства неоднократно отмечали указанную статистику, как показатель эффективности.

Возможно, законопроектов бы приняли и больше, однако за первые дни мы увидели “раскол” в рядах Слуги народа. Были случаи, когда не все народные депутаты из фракции отдавали свои голоса за ту или иную инициативу, поэтому они не набирали достаточной поддержки.

В комментарии Фактам ICTV политический эксперт Александр Мусиенко заявил, что Верховная Рада IX созыва уже потеряла свою динамику.

— Мне кажется, что турборежим, особенно в части изменений в Конституцию, парламент потерял. И эта потеря турборежима характеризуется тем, что очень много решений, которые проводятся через парламент, все же голосуются не большинством фракции Слуга народа, которая часто не добирает 226 голосов, а депутатами других фракций или внефракционных. И это является свидетельством того, что во фракции не все хорошо, — говорит Мусиенко.

С течением времени ситуация только ухудшалась, из-за чего некоторых народных депутатов даже исключили из рядов Слуги народа.

Пандемия и приспособление к новому режиму

С начала 2020 года работа Верховной Рады была очерчена действительно значимыми решениями. Шоком для многих стала отставка правительства премьер-министра Алексея Гончарука.

Зеленский заявлял, что у тогдашнего правительства было много достижений, однако они не перечеркивали тех проблем, с которыми Кабмину не удалось справиться.

— Это правительство достижений. Это снижение инфляции, учетной ставки НБУ, борьба с теневыми рынками, в частности игорным бизнесом и нелегальными АЗС. Это начало приватизации государственных предприятий, которые разворовывались все эти годы. Это кредиты малому и среднему бизнесу. Уменьшение роли государства в экономике нашей страны. Но правда в том, что сегодня украинцам этого мало, — сказал глава государства, выступая в Раде.

В тот же день Кабинет министров под председательством Гончарука отправили в отставку, а на его место пришел Денис Шмыгаль, однако в его правительстве не хватало министров. И продолжалось это довольно долго.

Вскоре после этого в Украине объявили карантин из-за фиксации первых случаев заболевания Covid-19. Хотя парламенту и пришлось несколько ограничить свою работу, народные депутаты собирались на экстренные заседания, чтобы принять необходимые решения для борьбы со вспышкой болезни и поддержки государства.

Первая половина 2020 года точно запомнится многим, ведь 31 марта Верховная Рада приняла закон О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения.

То есть об открытии рынка земли в Украине. Согласно документу, мораторий на продажу сельскохозяйственных земель теряет свою силу 1 июля 2021 года, и украинцы смогут свободно распоряжаться ею.

Однако это стало не единственным крупным достижением Верховной Рады. За период карантина народные депутаты приняли такие важные законы и решения, как:

о регулировании банковской деятельности;

об изменениях в государственный бюджет;

об отставке главы НБУ Якова Смолия и назначении на должность Кирилла Шевченко;

о функционировании игорного бизнеса в Украине;

о референдуме в первом чтении.

В то же время, появилось и много проблемных инициатив, как, например, законопроект Максима Бужанского о языке обучения в школах.

В общем, период карантина хотя и ознаменовался несколькими важными законами, но оказался хуже первых месяцев работы. Конечно, на это есть и объективные причины, но нельзя не упоминать тот факт, что нардепы не всегда сосредоточены на вопросах, которые были действительно важными в период пандемии.

— Как это ни странно, но период так называемого турборежима был эффективным. По моему мнению, во время карантина Верховная Рада могла бы работать лучше, более организованно, не откладывать важные законопроекты на потом. А получилось так, что вместо того, чтобы заниматься вопросами, связанными с коронавирусом, они рассматривали другие законопроекты. То есть вторая половина работы Верховной Рады IX созыва была хуже. Мне кажется, что новый Кабмин, несмотря на отношение к нему, сейчас сработал лучше. Верховная Рада должна была ответственнее относиться к своей деятельности и иначе реагировать на те процессы, которые происходили в стране, — рассказывает Рейтерович.

Оценка деятельности

Верховная Рада IX созыва достаточно неплохо начала свою работу, даже несмотря на то, что турборежим себя не полностью оправдал. Не последнюю роль в этом сыграл профессионализм аппарата парламента.

По словам Рейтеровича, это позволило быстро научить выполнять свою работу даже тех народных депутатов, которые ничего не знали о работе Верховной Рады.

— В контексте организации, мне кажется, все было достаточно неплохо. Ожидания были хуже. Однако здесь необходимо отдать должное аппарату Верховной Рады, поскольку там работают профессионалы и они смогли даже неопытных депутатов достаточно быстро сориентировать. Руководство Верховной Рады серьезно выделяется на фоне монобольшинства профессионализмом и способностью решать сложные проблемы, — говорит политолог.

В общем он не может назвать работу парламента за первый год идеальной, особенно после начала пандемии коронавируса в мире и вспышки инфекции в Украине, из-за чего ввели карантин.

Первое полугодие выдалось гораздо лучшим, благодаря качественной организации работы. Множество важных законопроектов было принято и вынесено на обсуждение.

Подобного мнения придерживается и Мусиенко, который говорит о том, что нужно было очень быстро менять старую систему. А сейчас же все переходит в более обычный режим.

— Лучше и эффективнее парламент все же работал во время турборежима, хотя я не сторонник быстрого умножения законов, чтобы количеством перебивать их качество. В то же время, мне кажется, идея турборежима была правильной в том, что президент Украины получил чрезвычайное доверие избирателей, которое подтвердили парламентские выборы. При таких условиях можно горы сворачивать, проводя реформы и не терять время. И я думаю, что Андрей Богдан понимал этот принцип, пока был на должности и непосредственно влиял на этот процесс, — говорит политический эксперт.

Несмотря на это мы быстро увидели, что монобольшинство в Раде — не панацея. Некоторые народные депутаты из Слуги народа продвигали свои интересы, не всегда голосовали за важные инициативы.

Кроме того, большой ошибкой стало и то, что монобольшинство редко учитывало мнение оппозиции, что также плохо, ведь они — представители разных слоев населения, с мнением которых нужно считаться.

— Еще один момент, о котором нужно упомянуть — коммуникация с оппозицией. Она хромает, что в целом плохо для страны, ведь они также продвигают интересы определенных групп населения. И это, в свою очередь, отражается на качестве законопроектов… Центробежные процессы после нового года усилились, особенно в контексте монокоалиции. А поскольку плохо была налажена коммуникация с оппозиционными фракциями и нейтральными группами, то ее пришлось заново выстраивать и это не всегда это срабатывало, — объясняет Рейтерович.

Все это привело к тому, что среди людей росло недовольство работой парламента. И сейчас это очень хорошо можно увидеть в рейтингах партий.

Разочарование в слугах

Фактически, выборы 2019 года показали, что президентская партия Слуга народа и глава государства имеют невероятно большой кредит доверия. Впервые в истории в Верховной Раде образовалась монобольшинство, которое открывало возможности, которых не было ни у одной коалиции.

С течением времени рейтинг монобольшинства снижался. 20 мая Киевский международный институт социологии обнародовал результаты опроса электоральных симпатий граждан, который показал, что Слуга народа до сих пор лидирует среди украинцев и могла бы набрать около 31,2% голосов на выборах.

В то же время, еще в конце 2019 года опрос Рейтинга показывал, что за представителей монокоалиции готовы были проголосовать около 47,8% избирателей среди тех, кто определился и готов голосовать.

Опрос социологической группы Рейтинг, опубликованный 2 июля показал, что уже 29,3% избирателей отдали бы свой голос за Слугу народа. Однако даже несмотря на это партия остается на первом месте среди граждан.

Кроме нее в парламент, если бы выборы состоялись в ближайшие дни, прошли бы партии:

Оппозиционная платформа — за жизнь (15,3%);

Европейская солидарность (13,6%);

Батькивщина (10,7%).

Другие же политические силы не набрали бы тех 5%, которые необходимы для прохождения в Верховную Раду. Однако Разумков не видит проблем в снижении рейтинга Слуги народа.

— Любая власть теряет рейтинги. Это может происходить постепенно, если мы посмотрим на рейтинг доверия и поддержки на уровне парламентских выборов, то снижение достаточно небольшое… Пока ничего катастрофического я не вижу, — сказал спикер Рады в эфире одного из украинских телеканалов.

И даже несмотря на оптимизм Разумкова, возможность досрочного роспуска парламента сейчас не исключают.

— Я думаю, что Верховная Рада и в дальнейшем будет работать в том режиме, котором работала последние несколько месяцев, но вероятность досрочного роспуска парламента будет только расти. Это будет происходить из-за того, что фактически монобольшинства уже нет. У президента всегда будет оставаться такая возможность (распустить Раду, — Ред.) и для того, чтобы улучшить свой рейтинг и чтобы стимулировать парламент лучше работать. По моему мнению история будет развиваться в этом направлении, — считает Рейтерович.

В ближайшее время стоит ожидать, что парламент будет работать в том же режиме, что и раньше. Будет продолжаться и соответствующая политика руководства Рады и ее монобольшинства.

Хотя это и несет проблемы, можно уверенно сказать, что мы увидим много положительных законопроектов и решений от народных депутатов.

— Думаю, что Верховная Рада будет работать в таком же режиме. Будут приниматься определенные положительные решения, но работать народные депутаты будут в определенном режиме внеочередных заседаний, поскольку очевидно, что им это понравилось. Кроме того, часто они будут реагировать ситуативно. Сейчас парламент на те или иные решения реагирует ситуативно, иногда эмоционально. Что-то случилось — нужно быстро собрать, принять решение. Примерно в таком “пожарном” режиме Рада будет работать и дальше, — рассказывает Мусиенко.

Первый год с избрания Рады выдался достаточно интересным и даже историческим для Украины в некоторых решениях. Остается надеяться, что даже несмотря на отход от турборежима, народные депутаты будут стабильно принимать важные законопроекты.

Владислав Бомбела