Курс доллара на 21 июля подорожал до максимума с начала апреля нынешнего года.

На сегодня Национальный банк Украины установил курс иностранной валюты 27,60 грн/$1, ослабив курс украинской валюты на 24 копейки по сравнению с предыдущим днем.

Евро также подорожало, но существеннее — на 33 копейки. Курс этой валюты НБУ установил на уровне 31,59 грн/€1.

Курс валют в Украине на 21.07:

$1 — 27,60 грн;

€1 — 30,59 грн;

1 польский злотый — 7,081 грн;

10 российских рублей — 3,85 грн.

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Причины скачка курса доллара

20 июля в Украине доллар резко вырос, в некоторых обменниках валюту продавали по курсу 27,8 грн/1$.

Напряжение на рынке создало то, что 17 июля НБУ не вышел с интервенцией, объяснил Фактам ICTV эксперт Олег Пендзин.

Кроме того, рост курса доллара мог спровоцировать вывод средств за рубеж различными видами бизнеса.