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Факты / Украина
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине ввели 12 марта, чтобы не допустить распространения коронавируса Covid-19.

Свою работу приостановили учебные заведения, ТРЦ, рынки, магазины, фитнес-центры, клубы, библиотека и другие общественные заведения — работали только объекты критической инфраструктуры.

Также Украина закрыла небо и ввела тотальный масочный режим с рекомендованной социальной дистанцией.

С 11 мая в Украине заработали первые ослабление карантина — часть заведений возобновила свою работу, однако при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий. В Киеве первый этап смягчения карантина заработал 12 мая.

С 22 мая по 22 июня в Украине продолжался адаптивный карантин. В рамках ослабление открыли метро и запустили общественный транспорт.

Адаптивный карантин Кабмин продлил до 31 июля.

По состоянию на 21 июля, в Украине за сутки обнаружили коронавирус у 673 человек. Всего в стране уже 60 166 случаев заражения.

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10:52 - 21 июля

По состоянию на 21 июля гражданам Украины открыли свои границы еще 13 стран, сообщили в МИД.

За неделю добавились Болгария, Мальдивы и ОАЭ.

Сейчас украинцы могут посетить 39 стран.

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09:44 - 21 июля

В Киеве уже несколько дней подряд суточный прирост инфицированных идет на спад, за сутки коронавирусом заболели еще 73 киевлянина.

В то же время в городе подтвердили 7 034 случая инфицирования.

От осложнений, вызванных Covid-19, умерли 128 человек.

Выздороветь удалось 2 455 жителям города.

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09:35 - 21 июля

Самая сложная ситуация с коронавирусом в трех регионах страны.

Наибольшее количество случаев инфицирования по состоянию на 21 июля подтвердили во Львовской (8 229 случаев), Черновицкой (5 363 случая) и Ровенской (5 183 случая) областях.

 

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08:45 - 21 июля

21 июля в Украине коронавирус подтвердили у 60 166 человек.

За последние сутки — 673 новых случая.

За время пандемии умерли от вируса 1 518 человек, выздоровели — 32 199 украинцев.

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Х
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21:14 - 20 июля

В Шевченковском районном суде Киева Covid-19 обнаружили у работника.

— Сообщаем участников судебных заседаний и посетителей суда, что у одного из работников Шевченковского районного суда города Киева подтвержден диагноз Covid-19. Работников, непосредственно контактировавших с больным, отправили на самоизоляцию, с их последующим тестированием на Covid-19, — говорится в сообщении пресс-службы суда в Facebook.

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Х
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19:27 - 20 июля

Посольство Украины в Греции разъяснило условия въезда украинских граждан в Грецию по личным причинам или профессиональной необходимости в условиях карантина.

Сейчас граждане Украины не включены в список стран, гражданам которых разрешен въезд в Грецию.

В частности, основанием для ходатайства о въезде по профессиональной причине является наличие письма от греческой или международной бизнес-структуры с обоснованным объяснением необходимости такой поездки (подписание или исполнение контракта, выполнение контрактовых обязательств, другие важные деловые вопросы, решение которых не может быть отложено).

Основание для въезда по личным причинам должно касаться исключительно членов семьи (близких родных).

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Х
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14:43 - 20 июля

В международном аэропорту Одесса с 21 июля откроется пункт сбора анализов для проведения ПЦР-тестирования на коронавирус.

— Данная услуга будет полезна для путешественников, которые прибывают из стран красной зоны и вынуждены соблюдать 14-дневную самоизоляцию. Сбор анализов будет проводиться в медпункте аэропорта; функционировать – во время международных рейсов, а также рейсов из аэропорта Борисполь, — говорится в сообщении.

При отрицательном результате путешественники смогут через 24-48 рабочих часов (в зависимости от времени сдачи анализов) завершить самоизоляцию.

— Это обусловлено тем, что в течение этого времени лаборатория вносит результат тестирования в электронную систему Центра общественного здоровья Украины. Данные автоматически синхронизируются с сервисом Дій вдома, который уведомляет пассажира о возможности прекращения самоизоляции, — говорится в сообщении.

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Х
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11:28 - 20 июля

За минувшие сутки в ВСУ зарегистрированы два новых случая заболевания коронавирусом.

Из них один военнослужащий находится на лечении в Конотопской ЦРБ. Состояние пациента удовлетворительное, получает необходимое лечение.

Другой военнослужащий (Волынская область) находится на лечении в дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациента удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Всего в ВСУ болеет 140 человек. Выздоровели за период пандемии 518 человек, летальных случаев – пять.

На изоляции находится 295 человек.

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11:26 - 20 июля

20 июля коронавирус в Киеве зафиксировали у 6 961 человека.

За последние сутки заболело 77 человек.

Среди больных:

  • 36 женщин в возрасте от 18 до 82 лет;
  • 38 мужчин в возрасте от 18 до 76 лет;
  • три девочки в возрасте трех, семи и 12 лет.

За сутки в больницы города госпитализировали 15 человек, остальные — находятся на самоизоляции.

Больше всего новых случаев заболевания коронавирусом зафиксировали в таких районах города:

  • Дарницкий — 18 человек
  • Деснянском — 10 человек;
  • Святошенский и Соломенский — по девять человек;

В то же время выздоровел от болезни 21 киевлянин. Всего за все время пандемии коронавирус побороли 2 387 человек.

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Х
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09:15 - 20 июля

По состоянию на 20 июля в Украине зафиксировали 59 493 случая коронавирусной инфекции. За минувшие сутки — 651 случай заражения, 13 человек умерли от осложнений вызванных Covid-19.

560 пациентов выздоровели за последние сутки.

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