Председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия рассказал, как планирует провести летний отдых. Говорит, что собирается ехать на море.

— Я еще не определился куда, ведь карантинные нормы меняются постоянно, поэтому пока не ясно.

Одна из основных сложностей — логистика, ведь поехать куда-то с шестью детьми сложно. Недавно у нардепа родилось двое близнецов.

— Оказалось, когда у вас группа более чем из шести человек, нельзя бронировать билеты через интернет. Там действует сложная процедура.

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Сейчас Арахамия рассматривает два варианта — Турция, если будет открыта, и Украина — Арабатская стрелка.

— Там есть море, подходит для детей, — пояснил нардеп.

А вот председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не собирается в отпуск, а будет работать в Киеве. Говорит, возможно на несколько дней уйдет, но это точно будет путешествие по Украине. За границу не собирается.