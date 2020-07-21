Первая договоренность с луцким террористом: заложникам передали воду

Луцкий террорист разрешил передать воду для людей, которых он взял в заложники в автобусе утром 21 июля.

— Максим Кривош дал возможность полиции передать упаковки воды, — сообщил заместитель главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко в Facebook.

Воду заложникам передал первый заместитель Национальной полиции Евгений Коваль.

Ранее Геращенко сообщил, что злоумышленник не дает возможности передать заложникам воду и продукты питания, а также выйти людям по естественной нужде.

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Что известно о захвате заложников в Луцке

Захват заложников в Луцке произошел утром 21 июля на Театральной площади в центре города.

Житель Дубно в Ровенской области Максим Кривош зашел в автобус, в котором находятся около 20 людей, и заявил, что он вооружен и имеет при себе взрывчатку.

Ближе к вечеру злоумышленник обстрелял беспилотник СБУ и выбросил из автобуса предмет, который взорвался. В результате взрыва никто не пострадал.