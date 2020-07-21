Погода в Украине на сегодня - 21 июля 2020

Согласно прогнозу погоды, 21 июля в Украине осадки ожидаются на западе и в Черниговской области, температура до +32°.

На западе днем пройдут дожди с грозами, температура ночью до +16°, днем до +28°.

Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +20°, днем до +32°.

На востоке Украины осадков не прогнозируют. Температура ночью до +14°, днем до +29°.

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В северных областях облачно с прояснениями. Дожди с грозами днем ожидаются в Черниговской области. Температура ночью до +15°, днем до +28°.

В центре без осадков, температура ночью до +12°, днем до +32°.

Погода в Киеве 21 июля будет солнечной, температура днем до +28°.

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Какой будет погода в конце июля

Погода в конце июля, согласно прогнозу синоптиков, будет временами дождливой.

Сухо будет шесть дней – 22, 23, 24, 27, 28 и 31 июля.