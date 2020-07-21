Глава МВД Арсен Аваков назвал задержанного в Луцке террориста психически неуравновешенным человеком, “который нарисовал в голове свой мир и месть ему”.

Аваков также заявил, что злоумышленник Максим Кривош планировал преступление и у него были сообщники. Одного из них уже задержали в Харькове.

Со своей стороны заместитель главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что Кривошу проведут психическую экспертизу и изберут ему меру пресечения.

Читайте: Захват заложников в Луцке: все подробности, известные на данный момент

Как задержали террориста

Мужчина, который более 12 часов удерживал заложников в автобусе в Луцке, сам сдался правоохранителям.

После того, как из автобуса вышли все заложники, силовики начали штурм. Были слышны взрыв и выстрелы.

Террористом оказался житель Дубно в Ровенской области Кривош Максим Степанович.