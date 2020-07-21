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Факты / Украина

Придумал свой мир и месть ему: в МВД сказали, что будет с луцким террористом

Глава МВД Арсен Аваков назвал задержанного в Луцке террориста психически неуравновешенным человеком, “который нарисовал в голове свой мир и месть ему”.

Аваков также заявил, что злоумышленник Максим Кривош планировал преступление и у него были сообщники. Одного из них уже задержали в Харькове.

Со своей стороны заместитель главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что Кривошу проведут психическую экспертизу и изберут ему меру пресечения.

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Как задержали террориста

Мужчина, который более 12 часов удерживал заложников в автобусе в Луцке, сам сдался правоохранителям.

После того, как из автобуса вышли все заложники, силовики начали штурм. Были слышны взрыв и выстрелы.

Террористом оказался житель Дубно в Ровенской области Кривош Максим Степанович.

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