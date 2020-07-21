Стрельба в Луцке: Геращенко о ситуации с заложниками в Луцке

Стрельбу и захват заложников в Луцке устроил некий Максим Плохой. Он в 9.25 21 июля самостоятельно позвонил в полицию.
Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.
Он добавил, что пока переговоры с преступником продолжаются.
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— Правоохранители делают все необходимое для того чтоб эта кризисная ситуация завершилась освобождением заложников. В Луцк для координации действий срочно вылетел Министр МВД Арсен Аваков, — рассказал Геращенко.
В сети интернет под авторством Максим Плохой есть книга Философия Преступника описывающая пребывание автора в местах заключения и его взгляды на жизнь.
Захват заложников в Луцке
В Луцке на Театральной площади неизвестный мужчина взял в заложники пассажиров автобуса и сообщил о заминировании транспорта.
Правонарушитель имеет полный арсенал оружия: гранаты и другое автоматическое оружие.