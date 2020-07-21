Луцкий террорист Максим Кривош готовился к захвату заложников и имел сообщников не только в Луцке.

Об этом правоохранители заявили после задержания террориста.

Полиция уже задержала в Харькове мужчину, которого считают сообщником Кривоша, сообщили в антитеррористическом комитете Украины. У задержанного изъяли оружие.

Со своей стороны глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что никакой “второй” взрывчатки у задержанного в Луцке Максима Кривоша не было.

Ранее Кривош заявлял, что у него две бомбы — одна в автобусе, а вторая заложена в месте массового скопления людей в Луцке.

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Задержание террориста

На протяжении 12 часов террорист удерживал заложников в автобусе в Луцке, который захватил утром 21 июля.

Сначала Кривош отпустил троих заложников после разговора с президентом Владимиром Зеленским, а затем решил сдаться.

После того, как из автобуса вышли все заложники, силовики начали штурм. Были слышны взрыв и выстрелы.