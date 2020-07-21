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Факты / Украина / Общество

Укрзализныця открыла продажу на поезда в Западную Украину и Причерноморье

Укрзализныця открывает продажу билетов еще на пять поездов дальнего следования. Их украинцы смогут приобрести в железнодорожных кассах и на официальном сайте компании.

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Отныне Украиной будут курсировать пассажирские поезда по следующим направлениям:

  • Днепр — Трускавец (№ 41/42) — через день, начиная с 21 июля;
  • Ужгород — Лисичанск (№ 45/46) — один раз в три дня, начиная с 24 июля;
  • Запорожье — Одесса (№ 317/318) — через день, начиная с 24 июля;
  • Черновцы — Одесса (№ 136/135) — ежедневно, начиная с 21 июля;
  • Львов — Черновцы (№ 702/701) — ежедневно, кроме среды, начиная с 20 июля.

Сообщение восстановили к традиционным местам отдыха украинцев — Западная Украина и Причерноморье.

Восстановление движения поездов

Укрзализныця согласовала продажу билетов без ограничений. На поезда дальнего следования, в том числе и транзитные, следующих из Киева и обратно, с 16 июля билеты продают без ограничений, то есть на 100% мест.

В частности, противоэпидемические мероприятия сохраняются: измерение температуры при входе на вокзал и в поезд, наличие защитной маски на лице, ограниченное передвижение пассажиров в салоне поезда.

Источник: Укрзализныця

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