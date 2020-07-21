Коронавирус в Украине уже диагностирован у 60 166 пациентов. За сутки Covid-19 обнаружили еще в 673 человек.

Всего с начала пандемии болезнь победили 32 199 человек, однако умерли от осложнений, вызванных болезнью 1 518 пациентов.

За сутки в Украине выздоровели 760 человек, умерло — 20.

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Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине 21 июля зафиксировали 59 493 случая коронавирусной инфекции. За минувшие сутки — 651 случай заражения, 13 человек умерли от осложнений, вызванных Covid-19. 560 пациентов выздоровели за последние сутки.