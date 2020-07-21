Карантин в Украине - главные новости 21 июля 2020

Для украинских туристов хорошие новости сообщили в МИДе — еще 13 стран открыли границы. Сейчас украинцы могут посетить 39 стран.
21 июля зафиксировали Covid-19 в 673 украинцев, всего подтвердили в 60 166 человек.
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Худшая ситуация с коронавирусом во Львовской (8 229), Черновицкой (5 363) и Ровенской (5 183) областях.
В ВСУ шесть новых случаев Covid-19, один пациент — в тяжелом состоянии.
Согласно четырем критериям Минздрава, ослабить карантин разрешено Киеву и Одесской области.
Коронавирус в Киеве
В Киеве несколько дней подряд суточный прирост инфицированных идет на спад. За сутки коронавирусом заболело еще 73 человека. Всего в столице 7 034 случая инфицирования.
Коронавирус пришел в Шевченковский районный суд Киева. Covid-19 обнаружили у работника.
Кто открыл границу для Украины
Для украинцев открыли границы:
- Болгария;
- Словения;
- ОАЭ;
- Ирландия;
- Мальдивы;
- Антигуа и Барбуда;
- Эквадор;
- Ямайка;
- Камбоджа;
- Коморские острова;
- Пакистан;
- Сент-Люсия;
- Пуэрто-Рико.
В МИД уточняют, что не в каждую страну полностью свободный въезд. В них действуют свои карантин, поэтому перед поездкой нужно ознакомиться с правилами.
Укрзализныця возобновила движение
Укрзализныця открывает продажу билетов еще на пять поездов дальнего следования на Западную Украину и до Черного моря.
Будут курсировать пассажирские поезда по следующим направлениям:
- Днепр — Трускавец (№ 41/42) — через день, начиная с 21 июля;
- Ужгород — Лисичанск (№ 45/46) — один раз в три дня, начиная с 24 июля;
- Запорожье — Одесса (№ 317/318) — через день, начиная с 24 июля;
- Черновцы — Одесса (№ 136/135) — ежедневно, начиная с 21 июля;
- Львов — Черновцы (№ 702/701) — ежедневно, кроме среды, начиная с 20 июля.
Продажа билетов на эти маршруты осуществляется на 100% мест.