Карантин в Украине - главные новости 21 июля 2020

Для украинских туристов хорошие новости сообщили в МИДе — еще 13 стран открыли границы. Сейчас украинцы могут посетить 39 стран.

21 июля зафиксировали Covid-19 в 673 украинцев, всего подтвердили в 60 166 человек.

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Худшая ситуация с коронавирусом во Львовской (8 229), Черновицкой (5 363) и Ровенской (5 183) областях.

В ВСУ шесть новых случаев Covid-19, один пациент — в тяжелом состоянии.

Согласно четырем критериям Минздрава, ослабить карантин разрешено Киеву и Одесской области.

Коронавирус в Киеве

В Киеве несколько дней подряд суточный прирост инфицированных идет на спад. За сутки коронавирусом заболело еще 73 человека. Всего в столице 7 034 случая инфицирования.

Коронавирус пришел в Шевченковский районный суд Киева. Covid-19 обнаружили у работника.

Кто открыл границу для Украины

Для украинцев открыли границы:

Болгария;

Словения;

ОАЭ;

Ирландия;

Мальдивы;

Антигуа и Барбуда;

Эквадор;

Ямайка;

Камбоджа;

Коморские острова;

Пакистан;

Сент-Люсия;

Пуэрто-Рико.

В МИД уточняют, что не в каждую страну полностью свободный въезд. В них действуют свои карантин, поэтому перед поездкой нужно ознакомиться с правилами.

Укрзализныця возобновила движение

Укрзализныця открывает продажу билетов еще на пять поездов дальнего следования на Западную Украину и до Черного моря.

Будут курсировать пассажирские поезда по следующим направлениям:

Днепр — Трускавец (№ 41/42) — через день, начиная с 21 июля;

Ужгород — Лисичанск (№ 45/46) — один раз в три дня, начиная с 24 июля;

Запорожье — Одесса (№ 317/318) — через день, начиная с 24 июля;

Черновцы — Одесса (№ 136/135) — ежедневно, начиная с 21 июля;

Львов — Черновцы (№ 702/701) — ежедневно, кроме среды, начиная с 20 июля.

Продажа билетов на эти маршруты осуществляется на 100% мест.