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Факты / Украина / Общество

Открытие границ с 13 странами и ослабление карантина в Киеве: главное за 21 июля

Для украинских туристов хорошие новости сообщили в МИДе — еще 13 стран открыли границы. Сейчас украинцы могут посетить 39 стран.

21 июля зафиксировали Covid-19 в 673 украинцев, всего подтвердили в 60 166 человек.

Читайте: Карантин в Украине — все. что нужно знать, и последние новости

Худшая ситуация с коронавирусом во Львовской (8 229), Черновицкой (5 363) и Ровенской (5 183) областях.

Карантин в Украине - главные новости 21 июля 2020

В ВСУ шесть новых случаев Covid-19, один пациент — в тяжелом состоянии.

Согласно четырем критериям Минздрава, ослабить карантин разрешено Киеву и Одесской области.

Коронавирус в Киеве

В Киеве несколько дней подряд суточный прирост инфицированных идет на спад. За сутки коронавирусом заболело еще 73 человека. Всего в столице 7 034 случая инфицирования.

коронавірус київ статистика 21 липня

Коронавирус пришел в Шевченковский районный суд Киева. Covid-19 обнаружили у работника.

Кто открыл границу для Украины

Для украинцев открыли границы:

  • Болгария;
  • Словения;
  • ОАЭ;
  • Ирландия;
  • Мальдивы;
  • Антигуа и Барбуда;
  • Эквадор;
  • Ямайка;
  • Камбоджа;
  • Коморские острова;
  • Пакистан;
  • Сент-Люсия;
  • Пуэрто-Рико.

В МИД уточняют, что не в каждую страну полностью свободный въезд. В них действуют свои карантин, поэтому перед поездкой нужно ознакомиться с правилами.

Укрзализныця возобновила движение

Укрзализныця открывает продажу билетов еще на пять поездов дальнего следования на Западную Украину и до Черного моря.

Будут курсировать пассажирские поезда по следующим направлениям:

  • Днепр — Трускавец (№ 41/42) — через день, начиная с 21 июля;
  • Ужгород — Лисичанск (№ 45/46) — один раз в три дня, начиная с 24 июля;
  • Запорожье — Одесса (№ 317/318) — через день, начиная с 24 июля;
  • Черновцы — Одесса (№ 136/135) — ежедневно, начиная с 21 июля;
  • Львов — Черновцы (№ 702/701) — ежедневно, кроме среды, начиная с 20 июля.

Продажа билетов на эти маршруты осуществляется на 100% мест.

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